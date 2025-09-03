Nexara (NXR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001855 $ 0.00001855 $ 0.00001855 24-satna najniža cijena $ 0.00001864 $ 0.00001864 $ 0.00001864 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001855$ 0.00001855 $ 0.00001855 24-satna najviša cijena $ 0.00001864$ 0.00001864 $ 0.00001864 Najviša cijena ikada $ 0.00051023$ 0.00051023 $ 0.00051023 Najniža cijena $ 0.00000876$ 0.00000876 $ 0.00000876 Promjena cijene (1H) -0.77% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) -3.92% Promjena cijene (7D) -3.92%

Nexara (NXR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001848. Tijekom protekla 24 sata, NXRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001855 i najviše cijene $ 0.00001864, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NXR je $ 0.00051023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NXR se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -3.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nexara (NXR)

Tržišna kapitalizacija $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nexara je $ 18.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NXR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.57K.