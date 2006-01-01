Newmoney AI (NEW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Newmoney AI (NEW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Newmoney AI (NEW) Informacije Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required. Službena web stranica: https://newmoney.ai/ Bijela knjiga: https://docs.newmoney.ai/

Newmoney AI (NEW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Newmoney AI (NEW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Ukupna količina: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Količina u optjecaju: $ 925.10M $ 925.10M $ 925.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.55K $ 6.55K $ 6.55K Povijesni maksimum: $ 0.00594364 $ 0.00594364 $ 0.00594364 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Newmoney AI (NEW)

Newmoney AI (NEW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Newmoney AI (NEW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEW tokena, istražite NEW cijenu tokena uživo!

