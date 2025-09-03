Newmoney AI (NEW) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00594364 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.12% Promjena cijene (7D) +6.24%

Newmoney AI (NEW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEW je $ 0.00594364, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.12% u posljednjih 24 sata i +6.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Newmoney AI (NEW)

Tržišna kapitalizacija $ 6.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.55K Količina u optjecaju 925.10M Ukupna količina 999,953,496.585144

Trenutačna tržišna kapitalizacija Newmoney AI je $ 6.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEW je 925.10M, s ukupnom količinom od 999953496.585144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.55K.