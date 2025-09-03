Više o NEW

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:13:13 (UTC+8)

Newmoney AI (NEW) Informacije o cijeni (USD)

Newmoney AI (NEW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEW je $ 0.00594364, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.12% u posljednjih 24 sata i +6.24% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Newmoney AI (NEW)

$ 6.06K
$ 6.06K$ 6.06K

--
----

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

925.10M
925.10M 925.10M

999,953,496.585144
999,953,496.585144 999,953,496.585144

Trenutačna tržišna kapitalizacija Newmoney AI je $ 6.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEW je 925.10M, s ukupnom količinom od 999953496.585144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.55K.

Newmoney AI (NEW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Newmoney AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Newmoney AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Newmoney AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Newmoney AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.12%
30 dana$ 0+23.61%
60 dana$ 0+32.07%
90 dana$ 0--

Što je Newmoney AI (NEW)

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Newmoney AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Newmoney AI (NEW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Newmoney AI (NEW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Newmoney AI.

Provjerite Newmoney AI predviđanje cijene sada!

NEW u lokalnim valutama

Newmoney AI (NEW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Newmoney AI (NEW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Newmoney AI (NEW)

Koliko Newmoney AI (NEW) vrijedi danas?
Cijena NEW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEW u USD?
Trenutačna cijena NEW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Newmoney AI?
Tržišna kapitalizacija za NEW je $ 6.06K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEW?
Količina u optjecaju za NEW je 925.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEW?
NEW je postigao ATH cijenu od 0.00594364 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEW?
NEW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEW?
24-satni obujam trgovanja za NEW je -- USD.
Hoće li NEW još narasti ove godine?
NEW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Newmoney AI (NEW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.