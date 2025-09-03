NEWERA (NEWERA) Informacije o cijeni (USD)

NEWERA (NEWERA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEWERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEWERA je $ 0.00192322, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEWERA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i +0.46% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu NEWERA (NEWERA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija NEWERA je $ 12.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEWERA je 997.73M, s ukupnom količinom od 997733682.002474. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.53K.