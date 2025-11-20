New York Cijena danas

Trenutačna cijena New York (NYC) danas je $ 0.00001121, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NYC u USD je $ 0.00001121 po NYC.

New York trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,196.92, s količinom u optjecaju od 999.22M NYC. Tijekom posljednja 24 sata, NYC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00017651, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001086.

U kratkoročnim performansama, NYC se kretao -- u posljednjem satu i -19.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu New York (NYC)

Tržišna kapitalizacija $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.20K$ 11.20K $ 11.20K Količina u optjecaju 999.22M 999.22M 999.22M Ukupna količina 999,216,736.783062 999,216,736.783062 999,216,736.783062

