New Truth Terminal (LORIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u New Truth Terminal (LORIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

New Truth Terminal (LORIA) Informacije $Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin. Službena web stranica: https://iamloria.fun/ Kupi LORIA odmah!

New Truth Terminal (LORIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za New Truth Terminal (LORIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.88K Ukupna količina: $ 997.76M Količina u optjecaju: $ 997.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.88K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

New Truth Terminal (LORIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike New Truth Terminal (LORIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LORIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LORIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LORIA tokena, istražite LORIA cijenu tokena uživo!

