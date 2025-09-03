New Truth Terminal (LORIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) +7.73% Promjena cijene (7D) +7.73%

New Truth Terminal (LORIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LORIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LORIA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LORIA se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i +7.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu New Truth Terminal (LORIA)

Tržišna kapitalizacija $ 46.38K$ 46.38K $ 46.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.38K$ 46.38K $ 46.38K Količina u optjecaju 997.76M 997.76M 997.76M Ukupna količina 997,761,434.253717 997,761,434.253717 997,761,434.253717

Trenutačna tržišna kapitalizacija New Truth Terminal je $ 46.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LORIA je 997.76M, s ukupnom količinom od 997761434.253717. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.38K.