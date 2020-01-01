New Order (NEWO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u New Order (NEWO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

New Order (NEWO) Informacije New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi. Službena web stranica: https://www.neworder.network/ Kupi NEWO odmah!

New Order (NEWO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za New Order (NEWO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 259.31K $ 259.31K $ 259.31K Ukupna količina: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Količina u optjecaju: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Povijesni maksimum: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Povijesni minimum: $ 0.00138884 $ 0.00138884 $ 0.00138884 Trenutna cijena: $ 0.00152811 $ 0.00152811 $ 0.00152811 Saznajte više o cijeni New Order (NEWO)

New Order (NEWO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike New Order (NEWO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEWO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEWO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEWO tokena, istražite NEWO cijenu tokena uživo!

NEWO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEWO? Naša NEWO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEWO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!