New Order (NEWO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniža cijena $ 0.00138884$ 0.00138884 $ 0.00138884 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.17% Promjena cijene (7D) -0.17%

New Order (NEWO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00152811. Tijekom protekla 24 sata, NEWOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEWO je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00138884.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEWO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu New Order (NEWO)

Tržišna kapitalizacija $ 259.31K$ 259.31K $ 259.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Količina u optjecaju 169.70M 169.70M 169.70M Ukupna količina 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija New Order je $ 259.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEWO je 169.70M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.