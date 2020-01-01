New Doge (GNOCCHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u New Doge (GNOCCHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

New Doge (GNOCCHI) Informacije GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. Službena web stranica: https://www.gnocchimeme.com Kupi GNOCCHI odmah!

New Doge (GNOCCHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za New Doge (GNOCCHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 67.57K $ 67.57K $ 67.57K Ukupna količina: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Količina u optjecaju: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.57K $ 67.57K $ 67.57K Povijesni maksimum: $ 0.00157926 $ 0.00157926 $ 0.00157926 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni New Doge (GNOCCHI)

New Doge (GNOCCHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike New Doge (GNOCCHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GNOCCHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GNOCCHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GNOCCHI tokena, istražite GNOCCHI cijenu tokena uživo!

GNOCCHI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GNOCCHI? Naša GNOCCHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GNOCCHI predviđanje cijene tokena odmah!

