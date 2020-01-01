New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomika

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u New Born Rhino (LAKKHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
New Born Rhino (LAKKHI) Informacije

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain.

Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives.

Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

https://lakkhisol.com/

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za New Born Rhino (LAKKHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 94.75K
$ 94.75K
$ 94.75K$ 94.75K
Ukupna količina:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Količina u optjecaju: $ 999.97M
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 94.75K
$ 94.75K
$ 94.75K$ 94.75K
Povijesni maksimum:
$ 0.0016444
$ 0.0016444$ 0.0016444
Povijesni minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike New Born Rhino (LAKKHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LAKKHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LAKKHI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LAKKHI tokena, istražite LAKKHI cijenu tokena uživo!

LAKKHI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LAKKHI? Naša LAKKHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

