New Born Rhino Logotip

New Born Rhino Cijena (LAKKHI)

Neuvršten

1 LAKKHI u USD cijena uživo:

$0.00010249
$0.00010249$0.00010249
+4.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena New Born Rhino (LAKKHI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:27:30 (UTC+8)

New Born Rhino (LAKKHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0016444
$ 0.0016444$ 0.0016444

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

+4.71%

-11.77%

-11.77%

New Born Rhino (LAKKHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LAKKHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAKKHI je $ 0.0016444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAKKHI se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +4.71% u posljednjih 24 sata i -11.77% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu New Born Rhino (LAKKHI)

$ 102.48K
$ 102.48K$ 102.48K

--
----

$ 102.48K
$ 102.48K$ 102.48K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,813.515675
999,972,813.515675 999,972,813.515675

Trenutačna tržišna kapitalizacija New Born Rhino je $ 102.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAKKHI je 999.97M, s ukupnom količinom od 999972813.515675. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.48K.

New Born Rhino (LAKKHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz New Born Rhino u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz New Born Rhino u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz New Born Rhino u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz New Born Rhino u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.71%
30 dana$ 0-49.97%
60 dana$ 0+42.70%
90 dana$ 0--

Što je New Born Rhino (LAKKHI)

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs New Born Rhino (LAKKHI)

Službena web-stranica

New Born Rhino Predviđanje cijene (USD)

Koliko će New Born Rhino (LAKKHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših New Born Rhino (LAKKHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za New Born Rhino.

Provjerite New Born Rhino predviđanje cijene sada!

LAKKHI u lokalnim valutama

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike New Born Rhino (LAKKHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAKKHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o New Born Rhino (LAKKHI)

Koliko New Born Rhino (LAKKHI) vrijedi danas?
Cijena LAKKHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAKKHI u USD?
Trenutačna cijena LAKKHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija New Born Rhino?
Tržišna kapitalizacija za LAKKHI je $ 102.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAKKHI?
Količina u optjecaju za LAKKHI je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAKKHI?
LAKKHI je postigao ATH cijenu od 0.0016444 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAKKHI?
LAKKHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAKKHI?
24-satni obujam trgovanja za LAKKHI je -- USD.
Hoće li LAKKHI još narasti ove godine?
LAKKHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAKKHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
