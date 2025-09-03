Više o HAGGIS

New Born Haggis Pygmy Hippo Logotip

New Born Haggis Pygmy Hippo Cijena (HAGGIS)

Neuvršten

1 HAGGIS u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:13:46 (UTC+8)

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00715708
$ 0.00715708$ 0.00715708

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

+1.65%

+2.89%

+2.89%

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAGGIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAGGIS je $ 0.00715708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAGGIS se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, +1.65% u posljednjih 24 sata i +2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

$ 42.80K
$ 42.80K$ 42.80K

--
----

$ 42.80K
$ 42.80K$ 42.80K

999.65M
999.65M 999.65M

999,645,102.301765
999,645,102.301765 999,645,102.301765

Trenutačna tržišna kapitalizacija New Born Haggis Pygmy Hippo je $ 42.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAGGIS je 999.65M, s ukupnom količinom od 999645102.301765. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.80K.

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz New Born Haggis Pygmy Hippo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz New Born Haggis Pygmy Hippo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz New Born Haggis Pygmy Hippo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz New Born Haggis Pygmy Hippo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.65%
30 dana$ 0+22.67%
60 dana$ 0-23.14%
90 dana$ 0--

Što je New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Službena web-stranica

New Born Haggis Pygmy Hippo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za New Born Haggis Pygmy Hippo.

Provjerite New Born Haggis Pygmy Hippo predviđanje cijene sada!

HAGGIS u lokalnim valutama

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAGGIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Koliko New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) vrijedi danas?
Cijena HAGGIS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAGGIS u USD?
Trenutačna cijena HAGGIS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija New Born Haggis Pygmy Hippo?
Tržišna kapitalizacija za HAGGIS je $ 42.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAGGIS?
Količina u optjecaju za HAGGIS je 999.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAGGIS?
HAGGIS je postigao ATH cijenu od 0.00715708 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAGGIS?
HAGGIS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAGGIS?
24-satni obujam trgovanja za HAGGIS je -- USD.
Hoće li HAGGIS još narasti ove godine?
HAGGIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAGGIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:13:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.