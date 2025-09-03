New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00715708$ 0.00715708 $ 0.00715708 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) +1.65% Promjena cijene (7D) +2.89% Promjena cijene (7D) +2.89%

New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HAGGIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAGGIS je $ 0.00715708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAGGIS se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, +1.65% u posljednjih 24 sata i +2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Tržišna kapitalizacija $ 42.80K$ 42.80K $ 42.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.80K$ 42.80K $ 42.80K Količina u optjecaju 999.65M 999.65M 999.65M Ukupna količina 999,645,102.301765 999,645,102.301765 999,645,102.301765

Trenutačna tržišna kapitalizacija New Born Haggis Pygmy Hippo je $ 42.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAGGIS je 999.65M, s ukupnom količinom od 999645102.301765. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.80K.