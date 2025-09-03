Više o KIRBY

New Baby Elephant Houston Zoo Logotip

New Baby Elephant Houston Zoo Cijena (KIRBY)

Neuvršten

1 KIRBY u USD cijena uživo:

--
----
+1.90%1D
mexc
Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:27:23 (UTC+8)

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01773507
$ 0.01773507$ 0.01773507

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

+1.95%

+5.82%

+5.82%

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIRBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIRBY je $ 0.01773507, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIRBY se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i +5.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

$ 36.83K
$ 36.83K$ 36.83K

--
----

$ 36.83K
$ 36.83K$ 36.83K

999.13M
999.13M 999.13M

999,134,748.281726
999,134,748.281726 999,134,748.281726

Trenutačna tržišna kapitalizacija New Baby Elephant Houston Zoo je $ 36.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIRBY je 999.13M, s ukupnom količinom od 999134748.281726. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.83K.

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz New Baby Elephant Houston Zoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz New Baby Elephant Houston Zoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz New Baby Elephant Houston Zoo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz New Baby Elephant Houston Zoo u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.95%
30 dana$ 0+15.01%
60 dana$ 0-0.36%
90 dana$ 0--

Što je New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Službena web-stranica

New Baby Elephant Houston Zoo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za New Baby Elephant Houston Zoo.

Provjerite New Baby Elephant Houston Zoo predviđanje cijene sada!

KIRBY u lokalnim valutama

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIRBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Koliko New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) vrijedi danas?
Cijena KIRBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KIRBY u USD?
Trenutačna cijena KIRBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija New Baby Elephant Houston Zoo?
Tržišna kapitalizacija za KIRBY je $ 36.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KIRBY?
Količina u optjecaju za KIRBY je 999.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIRBY?
KIRBY je postigao ATH cijenu od 0.01773507 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIRBY?
KIRBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KIRBY?
24-satni obujam trgovanja za KIRBY je -- USD.
Hoće li KIRBY još narasti ove godine?
KIRBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIRBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.