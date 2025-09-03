neversol Cijena (NEVER)
+1.58%
+5.33%
-43.41%
-43.41%
neversol (NEVER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEVERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEVER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEVER se promijenio za +1.58% u posljednjih sat vremena, +5.33% u posljednjih 24 sata i -43.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija neversol je $ 57.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEVER je 79.38B, s ukupnom količinom od 99988942273.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.96K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz neversol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz neversol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz neversol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz neversol u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+5.33%
|30 dana
|$ 0
|-13.61%
|60 dana
|$ 0
|-20.96%
|90 dana
|$ 0
|--
$NEVER is a groundbreaking project that brings the power of memes to the Solana network, revolutionizing the way we perceive and interact with digital assets. Built on the Solana blockchain, $NEVER leverages the speed and scalability of Solana to create a vibrant and dynamic meme economy. Key Features: Meme NFTs on Solana: $NEVER introduces a unique collection of meme-inspired non-fungible tokens (NFTs) on the Solana blockchain. These NFTs capture the essence of internet culture and enable users to own, trade, and showcase their favorite memes in a decentralized and secure environment. Community-driven Governance: $NEVER is more than just a collection of memes; it's a community-driven project where users actively participate in governance decisions. Holders of $NEVER tokens have the power to propose and vote on changes to the platform, ensuring a democratic and inclusive ecosystem. Liquidity Pools and Staking: Users can engage with $NEVER through liquidity pools and staking mechanisms. By providing liquidity to meme pairs or staking $NEVER tokens, users can earn rewards, fostering a dynamic and participatory community. Meme Farming: $NEVER introduces the concept of "meme farming," allowing users to cultivate and grow their meme collections over time. The more active and engaged a user is within the $NEVER ecosystem, the greater their potential for cultivating rare and valuable meme NFTs. Cross-Platform Compatibility: $NEVER is designed to be accessible across various platforms, making it easy for users to interact with the meme economy seamlessly. Whether through web platforms, mobile apps, or browser extensions, $NEVER ensures a user-friendly experience for all. Dynamic Marketplace: The $NEVER marketplace serves as a hub for meme enthusiasts, providing a space for buying, selling, and trading meme NFTs. The marketplace is driven by the community, with decentralized features that empower users to set their own terms for transactions.
Razumijevanje tokenomike neversol (NEVER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEVER opsežnoj tokenomici tokena odmah!
