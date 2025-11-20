NeverPay Cijena danas

Trenutačna cijena NeverPay (NPAY) danas je $ 0.00000843, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NPAY u USD je $ 0.00000843 po NPAY.

NeverPay trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,416.19, s količinom u optjecaju od 998.92M NPAY. Tijekom posljednja 24 sata, NPAY trgovao je između $ 0.00000843 (niska) i $ 0.00000843 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00016098, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000751.

U kratkoročnim performansama, NPAY se kretao -- u posljednjem satu i -8.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NeverPay (NPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.42K$ 8.42K $ 8.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.42K$ 8.42K $ 8.42K Količina u optjecaju 998.92M 998.92M 998.92M Ukupna količina 998,924,104.492979 998,924,104.492979 998,924,104.492979

