Neva (NEVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0405523$ 0.0405523 $ 0.0405523 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.10% Promjena cijene (7D) -7.19% Promjena cijene (7D) -7.19%

Neva (NEVA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEVA je $ 0.0405523, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEVA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.10% u posljednjih 24 sata i -7.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neva (NEVA)

Tržišna kapitalizacija $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.40K$ 43.40K $ 43.40K Količina u optjecaju 62.79M 62.79M 62.79M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neva je $ 27.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEVA je 62.79M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.40K.