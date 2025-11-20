NEUY Cijena danas

Trenutačna cijena NEUY (NEUY) danas je $ 0.03050041, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NEUY u USD je $ 0.03050041 po NEUY.

NEUY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,953,523, s količinom u optjecaju od 64.08M NEUY. Tijekom posljednja 24 sata, NEUY trgovao je između $ 0.02859885 (niska) i $ 0.03066833 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.51, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0127721.

U kratkoročnim performansama, NEUY se kretao +1.41% u posljednjem satu i -11.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NEUY (NEUY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Količina u optjecaju 64.08M 64.08M 64.08M Ukupna količina 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NEUY je $ 1.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEUY je 64.08M, s ukupnom količinom od 71280000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.17M.