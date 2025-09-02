Neutrino Index Token (XTN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02985942 24-satna najviša cijena $ 0.03122533 Najviša cijena ikada $ 2.52 Najniža cijena $ 0.00802108 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -2.10% Promjena cijene (7D) -2.17%

Neutrino Index Token (XTN) cijena u stvarnom vremenu je $0.03056826. Tijekom protekla 24 sata, XTNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02985942 i najviše cijene $ 0.03122533, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTN je $ 2.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00802108.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTN se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i -2.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neutrino Index Token (XTN)

Tržišna kapitalizacija $ 3.08M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.08M Količina u optjecaju 100.82M Ukupna količina 100,811,364.020631

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neutrino Index Token je $ 3.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTN je 100.82M, s ukupnom količinom od 100811364.020631. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08M.