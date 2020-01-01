Neutra Finance (NEU) Tokenomika
Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters
Neutra Finance (NEU) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neutra Finance (NEU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Neutra Finance (NEU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Neutra Finance (NEU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj NEU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja NEU tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.