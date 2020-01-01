Neutra Finance (NEU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Neutra Finance (NEU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Neutra Finance (NEU) Informacije Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters Službena web stranica: https://neutra.finance/ Bijela knjiga: https://docs.neutra.finance/english/ Kupi NEU odmah!

Neutra Finance (NEU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neutra Finance (NEU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 94.66K $ 94.66K $ 94.66K Ukupna količina: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Količina u optjecaju: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 285.02K $ 285.02K $ 285.02K Povijesni maksimum: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 Povijesni minimum: $ 0.01050565 $ 0.01050565 $ 0.01050565 Trenutna cijena: $ 0.04774142 $ 0.04774142 $ 0.04774142 Saznajte više o cijeni Neutra Finance (NEU)

Neutra Finance (NEU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neutra Finance (NEU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEU tokena, istražite NEU cijenu tokena uživo!

NEU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEU? Naša NEU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEU predviđanje cijene tokena odmah!

