Više o NEU

NEU Informacije o cijeni

NEU Bijela knjiga

NEU Službena web stranica

NEU Tokenomija

NEU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Neutra Finance Logotip

Neutra Finance Cijena (NEU)

Neuvršten

1 NEU u USD cijena uživo:

$0.04799778
$0.04799778$0.04799778
+1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Neutra Finance (NEU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:54:32 (UTC+8)

Neutra Finance (NEU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04747848
$ 0.04747848$ 0.04747848
24-satna najniža cijena
$ 0.04826159
$ 0.04826159$ 0.04826159
24-satna najviša cijena

$ 0.04747848
$ 0.04747848$ 0.04747848

$ 0.04826159
$ 0.04826159$ 0.04826159

$ 3.43
$ 3.43$ 3.43

$ 0.01050565
$ 0.01050565$ 0.01050565

--

+1.09%

-0.15%

-0.15%

Neutra Finance (NEU) cijena u stvarnom vremenu je $0.04799778. Tijekom protekla 24 sata, NEUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04747848 i najviše cijene $ 0.04826159, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEU je $ 3.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01050565.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neutra Finance (NEU)

$ 95.17K
$ 95.17K$ 95.17K

--
----

$ 286.55K
$ 286.55K$ 286.55K

1.98M
1.98M 1.98M

5,969,985.51260626
5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neutra Finance je $ 95.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEU je 1.98M, s ukupnom količinom od 5969985.51260626. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 286.55K.

Neutra Finance (NEU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Neutra Finance u USD iznosila je $ +0.0005193.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Neutra Finance u USD iznosila je $ +0.0008464936.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Neutra Finance u USD iznosila je $ -0.0093671363.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Neutra Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0005193+1.09%
30 dana$ +0.0008464936+1.76%
60 dana$ -0.0093671363-19.51%
90 dana$ 0--

Što je Neutra Finance (NEU)

Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Neutra Finance (NEU)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Neutra Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Neutra Finance (NEU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Neutra Finance (NEU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Neutra Finance.

Provjerite Neutra Finance predviđanje cijene sada!

NEU u lokalnim valutama

Neutra Finance (NEU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neutra Finance (NEU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neutra Finance (NEU)

Koliko Neutra Finance (NEU) vrijedi danas?
Cijena NEU uživo u USD je 0.04799778 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEU u USD?
Trenutačna cijena NEU u USD je $ 0.04799778. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Neutra Finance?
Tržišna kapitalizacija za NEU je $ 95.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEU?
Količina u optjecaju za NEU je 1.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEU?
NEU je postigao ATH cijenu od 3.43 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEU?
NEU je vidio ATL cijenu od 0.01050565 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEU?
24-satni obujam trgovanja za NEU je -- USD.
Hoće li NEU još narasti ove godine?
NEU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:54:32 (UTC+8)

Neutra Finance (NEU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.