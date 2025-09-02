Neutra Finance (NEU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04747848, 24-satna najviša cijena $ 0.04826159. Najviša cijena ikada $ 3.43. Najniža cijena $ 0.01050565. Promjena cijene (1H) --, Promjena cijene (1D) +1.09%, Promjena cijene (7D) -0.15%.

Neutra Finance (NEU) cijena u stvarnom vremenu je $0.04799778. Tijekom protekla 24 sata, NEUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04747848 i najviše cijene $ 0.04826159, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEU je $ 3.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01050565.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i -0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neutra Finance (NEU)

Tržišna kapitalizacija $ 95.17K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 286.55K, Količina u optjecaju 1.98M, Ukupna količina 5,969,985.51260626.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neutra Finance je $ 95.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEU je 1.98M, s ukupnom količinom od 5969985.51260626. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 286.55K.