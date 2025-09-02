Neuroni AI (NEURONI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Najniža cijena $ 0.00340312$ 0.00340312 $ 0.00340312 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Neuroni AI (NEURONI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00404815. Tijekom protekla 24 sata, NEURONItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEURONI je $ 1.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00340312.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEURONI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neuroni AI (NEURONI)

Tržišna kapitalizacija $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.41K$ 34.41K $ 34.41K Količina u optjecaju 2.76M 2.76M 2.76M Ukupna količina 8,499,000.0 8,499,000.0 8,499,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neuroni AI je $ 11.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEURONI je 2.76M, s ukupnom količinom od 8499000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.41K.