nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP. Službena web stranica: https://waterneuron.fi/

neuron ICP (NICP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za neuron ICP (NICP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 910.76K $ 910.76K $ 910.76K Ukupna količina: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K Količina u optjecaju: $ 178.93K $ 178.93K $ 178.93K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 910.76K $ 910.76K $ 910.76K Povijesni maksimum: $ 15.12 $ 15.12 $ 15.12 Povijesni minimum: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Trenutna cijena: $ 5.09 $ 5.09 $ 5.09 Saznajte više o cijeni neuron ICP (NICP)

neuron ICP (NICP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike neuron ICP (NICP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NICP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NICP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NICP tokena, istražite NICP cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide NICP? Naša NICP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

