neuron ICP Logotip

neuron ICP Cijena (NICP)

Neuvršten

1 NICP u USD cijena uživo:

$5.17
$5.17$5.17
+0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena neuron ICP (NICP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:56:00 (UTC+8)

neuron ICP (NICP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.92
$ 4.92$ 4.92
24-satna najniža cijena
$ 5.18
$ 5.18$ 5.18
24-satna najviša cijena

$ 4.92
$ 4.92$ 4.92

$ 5.18
$ 5.18$ 5.18

$ 15.12
$ 15.12$ 15.12

$ 2.67
$ 2.67$ 2.67

+0.54%

+0.32%

-4.58%

-4.58%

neuron ICP (NICP) cijena u stvarnom vremenu je $5.18. Tijekom protekla 24 sata, NICPtrgovalo je između najniže cijene $ 4.92 i najviše cijene $ 5.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NICP je $ 15.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.67.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NICP se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +0.32% u posljednjih 24 sata i -4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu neuron ICP (NICP)

$ 925.80K
$ 925.80K$ 925.80K

--
----

$ 925.80K
$ 925.80K$ 925.80K

178.93K
178.93K 178.93K

178,928.0
178,928.0 178,928.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija neuron ICP je $ 925.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NICP je 178.93K, s ukupnom količinom od 178928.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 925.80K.

neuron ICP (NICP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz neuron ICP u USD iznosila je $ +0.01675864.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz neuron ICP u USD iznosila je $ -0.0784749280.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz neuron ICP u USD iznosila je $ +0.0724873660.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz neuron ICP u USD iznosila je $ -0.388112615758.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01675864+0.32%
30 dana$ -0.0784749280-1.51%
60 dana$ +0.0724873660+1.40%
90 dana$ -0.388112615758-6.97%

Što je neuron ICP (NICP)

nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs neuron ICP (NICP)

Službena web-stranica

neuron ICP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će neuron ICP (NICP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših neuron ICP (NICP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za neuron ICP.

Provjerite neuron ICP predviđanje cijene sada!

NICP u lokalnim valutama

neuron ICP (NICP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike neuron ICP (NICP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NICP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o neuron ICP (NICP)

Koliko neuron ICP (NICP) vrijedi danas?
Cijena NICP uživo u USD je 5.18 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NICP u USD?
Trenutačna cijena NICP u USD je $ 5.18. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija neuron ICP?
Tržišna kapitalizacija za NICP je $ 925.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NICP?
Količina u optjecaju za NICP je 178.93K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NICP?
NICP je postigao ATH cijenu od 15.12 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NICP?
NICP je vidio ATL cijenu od 2.67 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NICP?
24-satni obujam trgovanja za NICP je -- USD.
Hoće li NICP još narasti ove godine?
NICP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NICP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:56:00 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.