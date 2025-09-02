neuron ICP (NICP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4.92 24-satna najviša cijena $ 5.18 Najviša cijena ikada $ 15.12 Najniža cijena $ 2.67 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +0.32% Promjena cijene (7D) -4.58%

neuron ICP (NICP) cijena u stvarnom vremenu je $5.18. Tijekom protekla 24 sata, NICPtrgovalo je između najniže cijene $ 4.92 i najviše cijene $ 5.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NICP je $ 15.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.67.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NICP se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +0.32% u posljednjih 24 sata i -4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu neuron ICP (NICP)

Informacije o tržištu neuron ICP (NICP)
Tržišna kapitalizacija $ 925.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 925.80K Količina u optjecaju 178.93K Ukupna količina 178,928.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija neuron ICP je $ 925.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NICP je 178.93K, s ukupnom količinom od 178928.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 925.80K.