Neurobro (BRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Neurobro (BRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Neurobro (BRO) Informacije Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process. Službena web stranica: https://neurobro.ai/ Bijela knjiga: https://neurobro.gitbook.io/ Kupi BRO odmah!

Neurobro (BRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neurobro (BRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Ukupna količina: $ 993.02M $ 993.02M $ 993.02M Količina u optjecaju: $ 798.69M $ 798.69M $ 798.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Povijesni maksimum: $ 0.04497111 $ 0.04497111 $ 0.04497111 Povijesni minimum: $ 0.00142521 $ 0.00142521 $ 0.00142521 Trenutna cijena: $ 0.00331674 $ 0.00331674 $ 0.00331674 Saznajte više o cijeni Neurobro (BRO)

Neurobro (BRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Neurobro (BRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRO tokena, istražite BRO cijenu tokena uživo!

BRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BRO? Naša BRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BRO predviđanje cijene tokena odmah!

