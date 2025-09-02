Neurobro (BRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00271155 $ 0.00271155 $ 0.00271155 24-satna najniža cijena $ 0.00306095 $ 0.00306095 $ 0.00306095 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00271155$ 0.00271155 $ 0.00271155 24-satna najviša cijena $ 0.00306095$ 0.00306095 $ 0.00306095 Najviša cijena ikada $ 0.04497111$ 0.04497111 $ 0.04497111 Najniža cijena $ 0.00142521$ 0.00142521 $ 0.00142521 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) -7.06% Promjena cijene (7D) -10.06% Promjena cijene (7D) -10.06%

Neurobro (BRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273633. Tijekom protekla 24 sata, BROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00271155 i najviše cijene $ 0.00306095, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRO je $ 0.04497111, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00142521.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRO se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -7.06% u posljednjih 24 sata i -10.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neurobro (BRO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Količina u optjecaju 798.69M 798.69M 798.69M Ukupna količina 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221 993,024,099.4301221

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neurobro je $ 2.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRO je 798.69M, s ukupnom količinom od 993024099.4301221. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.71M.