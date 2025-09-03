Više o $VOX

Neuravox Logotip

Neuravox Cijena ($VOX)

Neuvršten

1 $VOX u USD cijena uživo:

$0.00036708
$0.00036708
-2.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Neuravox ($VOX)
Neuravox ($VOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.0304075
$ 0.0304075

-0.32%

-2.43%

-9.53%

-9.53%

Neuravox ($VOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $VOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VOX je $ 0.0304075, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VOX se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neuravox ($VOX)

--
----

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neuravox je $ 36.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VOX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.71K.

Neuravox ($VOX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Neuravox u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Neuravox u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Neuravox u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Neuravox u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.43%
30 dana$ 0+4.56%
60 dana$ 0+12.19%
90 dana$ 0--

Što je Neuravox ($VOX)

NeuraVox Project Description Launched on January 23, 2025, NeuraVox ($VOX) is an AI-powered communication platform built on Ethereum, designed to enhance engagement in the crypto space. It provides customizable AI voice agents that help Web3 projects, traders, and influencers host automated AMAs, investor pitches, and community interactions on platforms like Telegram and X. NeuraVox addresses the need for consistent communication by offering 24/7 AI-driven engagement, ensuring projects can maintain a professional presence without relying on manual efforts. The AI agents are tailored to each project, delivering accurate, real-time responses to community inquiries. Key Features: AI Voice Agents: Fully customizable, available 24/7 to host AMAs and engage communities. Revenue-Sharing Model: Token holders earn rewards from platform revenues by staking $VOX. Tokenomics: The entire supply is allocated to liquidity, with a 5% team allocation and a 60-day vesting period. Security: Audited contracts, KYC-verified team, and liquidity locked for 365 days. Growth Strategy: Ongoing partnerships with key opinion leaders and continuous platform improvements. NeuraVox’s long-term vision is to become the leading AI-driven communication solution for Web3, expanding its capabilities to include voice recognition, multi-language support, and broader integrations across the crypto ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Neuravox ($VOX)

Službena web-stranica

Neuravox Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Neuravox ($VOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Neuravox ($VOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Neuravox.

Provjerite Neuravox predviđanje cijene sada!

$VOX u lokalnim valutama

Neuravox ($VOX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Neuravox ($VOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $VOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Neuravox ($VOX)

Koliko Neuravox ($VOX) vrijedi danas?
Cijena $VOX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $VOX u USD?
Trenutačna cijena $VOX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Neuravox?
Tržišna kapitalizacija za $VOX je $ 36.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $VOX?
Količina u optjecaju za $VOX je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $VOX?
$VOX je postigao ATH cijenu od 0.0304075 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $VOX?
$VOX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $VOX?
24-satni obujam trgovanja za $VOX je -- USD.
Hoće li $VOX još narasti ove godine?
$VOX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $VOX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
