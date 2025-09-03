Neuravox ($VOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0304075$ 0.0304075 $ 0.0304075 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -2.43% Promjena cijene (7D) -9.53% Promjena cijene (7D) -9.53%

Neuravox ($VOX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $VOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VOX je $ 0.0304075, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VOX se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neuravox ($VOX)

Tržišna kapitalizacija $ 36.71K$ 36.71K $ 36.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.71K$ 36.71K $ 36.71K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neuravox je $ 36.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VOX je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.71K.