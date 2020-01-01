Neuralis AI (NEURAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Neuralis AI (NEURAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Neuralis AI (NEURAI) Informacije

Neuralis AI is an AI Agent Builder and Marketplace. Users can create, customize, share and monetize Agents and Agent Teams in an easy-to-use no-code environment. Being blockchain-enabled, holders of our native $NEURAI token get discounts, revenue share and access to beta functionalities first. Eventually, we aim to build the leading and one-stop-shop for AI agents, including complete AI Agent Teams and a marketplace for users to monetize their creations.

Key Functionalities

  • Advanced Customization: Train Your AI Agents
  • Agent Marketplace: Browse, Collect, Share & Monetize Agents
  • AI Agent Teams: Create Specialized Departments w/ Agents

Službena web stranica:
https://neuralisai.io
Bijela knjiga:
https://neuralis-ai-whitepaper-v1-0.gitbook.io/neuralis-ai-whitepaper-v1.0

Neuralis AI (NEURAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Neuralis AI (NEURAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 19.15K
$ 19.15K$ 19.15K
Ukupna količina:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Količina u optjecaju:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 19.15K
$ 19.15K$ 19.15K
Povijesni maksimum:
$ 0.170775
$ 0.170775$ 0.170775
Povijesni minimum:
$ 0.00946734
$ 0.00946734$ 0.00946734
Trenutna cijena:
$ 0.01914839
$ 0.01914839$ 0.01914839

Neuralis AI (NEURAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Neuralis AI (NEURAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NEURAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NEURAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NEURAI tokena, istražite NEURAI cijenu tokena uživo!

NEURAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide NEURAI? Naša NEURAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.