Neural3D (SN46) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.715767 24-satna najviša cijena $ 0.748603 Najviša cijena ikada $ 2.09 Najniža cijena $ 0.641241 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) +1.03% Promjena cijene (7D) -16.71%

Neural3D (SN46) cijena u stvarnom vremenu je $0.741406. Tijekom protekla 24 sata, SN46trgovalo je između najniže cijene $ 0.715767 i najviše cijene $ 0.748603, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN46 je $ 2.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.641241.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN46 se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i -16.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neural3D (SN46)

Tržišna kapitalizacija $ 1.72M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.72M Količina u optjecaju 2.33M Ukupna količina 2,325,542.017900934

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neural3D je $ 1.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN46 je 2.33M, s ukupnom količinom od 2325542.017900934. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.72M.