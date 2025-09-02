Neurahub (NEURA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00875667 $ 0.00875667 $ 0.00875667 24-satna najniža cijena $ 0.00889372 $ 0.00889372 $ 0.00889372 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00875667$ 0.00875667 $ 0.00875667 24-satna najviša cijena $ 0.00889372$ 0.00889372 $ 0.00889372 Najviša cijena ikada $ 0.05825$ 0.05825 $ 0.05825 Najniža cijena $ 0.00619104$ 0.00619104 $ 0.00619104 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) -15.82% Promjena cijene (7D) -15.82%

Neurahub (NEURA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00879074. Tijekom protekla 24 sata, NEURAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00875667 i najviše cijene $ 0.00889372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEURA je $ 0.05825, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00619104.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEURA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -15.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neurahub (NEURA)

Tržišna kapitalizacija $ 736.17K$ 736.17K $ 736.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 879.07K$ 879.07K $ 879.07K Količina u optjecaju 83.74M 83.74M 83.74M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neurahub je $ 736.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEURA je 83.74M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 879.07K.