Neuracat (NCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00717153$ 0.00717153 $ 0.00717153 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.05% Promjena cijene (1D) +1.10% Promjena cijene (7D) -6.95% Promjena cijene (7D) -6.95%

Neuracat (NCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NCAT je $ 0.00717153, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NCAT se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, +1.10% u posljednjih 24 sata i -6.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Neuracat (NCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 84.27K$ 84.27K $ 84.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.27K$ 84.27K $ 84.27K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,944,398.0 999,944,398.0 999,944,398.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Neuracat je $ 84.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NCAT je 999.94M, s ukupnom količinom od 999944398.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.27K.