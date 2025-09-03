Više o NFI

NetherFi Cijena (NFI)

1 NFI u USD cijena uživo:

$0.00022758
$0.00022758
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena NetherFi (NFI)
NetherFi (NFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.091814
$ 0.091814

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

NetherFi (NFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFI je $ 0.091814, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NetherFi (NFI)

$ 61.58K
$ 61.58K

--
--

$ 91.03K
$ 91.03K

270.57M
270.57M

400,000,000.0
400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NetherFi je $ 61.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFI je 270.57M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.03K.

NetherFi (NFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NetherFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NetherFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NetherFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NetherFi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+17.94%
60 dana$ 0+72.34%
90 dana$ 0--

Što je NetherFi (NFI)

Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.

Resurs NetherFi (NFI)

Službena web-stranica

NetherFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NetherFi (NFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NetherFi (NFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NetherFi.

Provjerite NetherFi predviđanje cijene sada!

NFI u lokalnim valutama

NetherFi (NFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NetherFi (NFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NetherFi (NFI)

Koliko NetherFi (NFI) vrijedi danas?
Cijena NFI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NFI u USD?
Trenutačna cijena NFI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NetherFi?
Tržišna kapitalizacija za NFI je $ 61.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NFI?
Količina u optjecaju za NFI je 270.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NFI?
NFI je postigao ATH cijenu od 0.091814 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NFI?
NFI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NFI?
24-satni obujam trgovanja za NFI je -- USD.
Hoće li NFI još narasti ove godine?
NFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
NetherFi (NFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.