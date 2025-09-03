Nether (NTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00115505 24-satna najviša cijena $ 0.00117017 Najviša cijena ikada $ 0.366465 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.09% Promjena cijene (7D) +121.66%

Nether (NTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.001169. Tijekom protekla 24 sata, NTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115505 i najviše cijene $ 0.00117017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NTR je $ 0.366465, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NTR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.09% u posljednjih 24 sata i +121.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nether (NTR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.39K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 26,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nether je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NTR je 0.00, s ukupnom količinom od 26000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.39K.