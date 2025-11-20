Netflix xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Netflix xStock (NFLXX) danas je $ 1,119.65, s promjenom od 0.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NFLXX u USD je $ 1,119.65 po NFLXX.

Netflix xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,000,727, s količinom u optjecaju od 5.36K NFLXX. Tijekom posljednja 24 sata, NFLXX trgovao je između $ 1,073.86 (niska) i $ 1,119.81 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,754.14, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1,073.86.

U kratkoročnim performansama, NFLXX se kretao +0.06% u posljednjem satu i -3.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Netflix xStock (NFLXX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 240.72M$ 240.72M $ 240.72M Količina u optjecaju 5.36K 5.36K 5.36K Ukupna količina 214,999.9966989 214,999.9966989 214,999.9966989

Trenutačna tržišna kapitalizacija Netflix xStock je $ 6.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFLXX je 5.36K, s ukupnom količinom od 214999.9966989. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.72M.