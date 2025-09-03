Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 86.06
24-satna najniža cijena $ 86.06
24-satna najviša cijena $ 86.06
Najviša cijena ikada $ 468.94
Najniža cijena $ 9.21
Promjena cijene (1H) 0.00%
Promjena cijene (1D) 0.00%
Promjena cijene (7D) 0.00%

Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX) cijena u stvarnom vremenu je $86.06. Tijekom protekla 24 sata, DNFLXtrgovalo je između najniže cijene $ 86.06 i najviše cijene $ 86.06, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNFLX je $ 468.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 9.21.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNFLX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Netflix Tokenized Stock Defichain (DNFLX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00
Količina u optjecaju 0.00
Ukupna količina --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Netflix Tokenized Stock Defichain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNFLX je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.