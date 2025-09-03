NETA (NETA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 24-satna najniža cijena $ 3.71 $ 3.71 $ 3.71 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 24-satna najviša cijena $ 3.71$ 3.71 $ 3.71 Najviša cijena ikada $ 10,041,595$ 10,041,595 $ 10,041,595 Najniža cijena $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -1.38% Promjena cijene (7D) -4.69% Promjena cijene (7D) -4.69%

NETA (NETA) cijena u stvarnom vremenu je $3.47. Tijekom protekla 24 sata, NETAtrgovalo je između najniže cijene $ 3.29 i najviše cijene $ 3.71, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NETA je $ 10,041,595, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.16.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NETA se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -1.38% u posljednjih 24 sata i -4.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NETA (NETA)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.57K$ 110.57K $ 110.57K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 31,886.6 31,886.6 31,886.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija NETA je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NETA je 0.00, s ukupnom količinom od 31886.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.57K.