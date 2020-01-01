Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nest Treasury Vault (NTBILL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Službena web stranica: https://app.nest.credit/nest-treasury-vault

Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nest Treasury Vault (NTBILL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.64M $ 13.64M $ 13.64M Ukupna količina: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Količina u optjecaju: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.64M $ 13.64M $ 13.64M Povijesni maksimum: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Povijesni minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Trenutna cijena: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Saznajte više o cijeni Nest Treasury Vault (NTBILL)

Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nest Treasury Vault (NTBILL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NTBILL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NTBILL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NTBILL tokena, istražite NTBILL cijenu tokena uživo!

