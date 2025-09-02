Nest Treasury Vault (NTBILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.011 24-satna najniža cijena $ 1.011 24-satna najviša cijena $ 1.011 Najviša cijena ikada $ 1.011 Najniža cijena $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.05%

Nest Treasury Vault (NTBILL) cijena u stvarnom vremenu je $1.011. Tijekom protekla 24 sata, NTBILLtrgovalo je između najniže cijene $ 1.011 i najviše cijene $ 1.011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NTBILL je $ 1.011, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NTBILL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Treasury Vault (NTBILL)

Tržišna kapitalizacija $ 14.61M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.61M Količina u optjecaju 14.44M Ukupna količina 14,443,093.788389

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Treasury Vault je $ 14.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NTBILL je 14.44M, s ukupnom količinom od 14443093.788389. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.61M.