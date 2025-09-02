Nest Protocol (NEST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.237647$ 0.237647 $ 0.237647 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -49.74% Promjena cijene (7D) -49.74%

Nest Protocol (NEST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEST je $ 0.237647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -49.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Protocol (NEST)

Tržišna kapitalizacija $ 326.13K$ 326.13K $ 326.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 550.00K$ 550.00K $ 550.00K Količina u optjecaju 5.93B 5.93B 5.93B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Protocol je $ 326.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEST je 5.93B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 550.00K.