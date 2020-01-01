Nest PayFi Vault (NPAYFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nest PayFi Vault (NPAYFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nest PayFi Vault (NPAYFI) Informacije Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies. Službena web stranica: https://app.nest.credit/nest-payfi-vault Kupi NPAYFI odmah!

Nest PayFi Vault (NPAYFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nest PayFi Vault (NPAYFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.18K $ 3.18K $ 3.18K Ukupna količina: $ 3.18K $ 3.18K $ 3.18K Količina u optjecaju: $ 3.18K $ 3.18K $ 3.18K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.18K $ 3.18K $ 3.18K Povijesni maksimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Povijesni minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Trenutna cijena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Saznajte više o cijeni Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Nest PayFi Vault (NPAYFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nest PayFi Vault (NPAYFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NPAYFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NPAYFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NPAYFI tokena, istražite NPAYFI cijenu tokena uživo!

