Nest PayFi Vault Cijena (NPAYFI)

1 NPAYFI u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Nest PayFi Vault (NPAYFI)
Nest PayFi Vault (NPAYFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nest PayFi Vault (NPAYFI) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, NPAYFItrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NPAYFI je $ 1.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NPAYFI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest PayFi Vault (NPAYFI)

$ 3.17K
$ 3.17K$ 3.17K

--
----

$ 3.17K
$ 3.17K$ 3.17K

3.17K
3.17K 3.17K

3,167.645549
3,167.645549 3,167.645549

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest PayFi Vault je $ 3.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NPAYFI je 3.17K, s ukupnom količinom od 3167.645549. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.17K.

Nest PayFi Vault (NPAYFI) História cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nest PayFi Vault u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nest PayFi Vault u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nest PayFi Vault u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nest PayFi Vault u USD iznosila je $ -0.00006.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas $ 0.0 0.00%
30 dana $ 0.000000000 0.00%
60 dana $ 0.000000000 0.00%
90 dana $ -0.00006 -0.00%

Što je Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies.

Resurs Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Službena web-stranica

Nest PayFi Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nest PayFi Vault (NPAYFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nest PayFi Vault (NPAYFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nest PayFi Vault.

Provjerite Nest PayFi Vault predviđanje cijene sada!

NPAYFI u lokalnim valutama

Nest PayFi Vault (NPAYFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nest PayFi Vault (NPAYFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NPAYFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Koliko Nest PayFi Vault (NPAYFI) vrijedi danas?
Cijena NPAYFI uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NPAYFI u USD?
Trenutačna cijena NPAYFI u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nest PayFi Vault?
Tržišna kapitalizacija za NPAYFI je $ 3.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NPAYFI?
Količina u optjecaju za NPAYFI je 3.17K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NPAYFI?
NPAYFI je postigao ATH cijenu od 1.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NPAYFI?
NPAYFI je vidio ATL cijenu od 1.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NPAYFI?
24-satni obujam trgovanja za NPAYFI je -- USD.
Hoće li NPAYFI još narasti ove godine?
NPAYFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NPAYFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
