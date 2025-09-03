Nest PayFi Vault (NPAYFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Nest PayFi Vault (NPAYFI) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, NPAYFItrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NPAYFI je $ 1.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NPAYFI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Količina u optjecaju 3.17K 3.17K 3.17K Ukupna količina 3,167.645549 3,167.645549 3,167.645549

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest PayFi Vault je $ 3.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NPAYFI je 3.17K, s ukupnom količinom od 3167.645549. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.17K.