Nest Institutional Vault (NINSTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 24-satna najniža cijena $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 24-satna najviša cijena $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Najviša cijena ikada $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.03%

Nest Institutional Vault (NINSTO) cijena u stvarnom vremenu je $1.02. Tijekom protekla 24 sata, NINSTOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.02 i najviše cijene $ 1.02, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINSTO je $ 1.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINSTO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Institutional Vault (NINSTO)

Tržišna kapitalizacija $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Količina u optjecaju 5.92M 5.92M 5.92M Ukupna količina 5,919,226.586321 5,919,226.586321 5,919,226.586321

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Institutional Vault je $ 6.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINSTO je 5.92M, s ukupnom količinom od 5919226.586321. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.04M.