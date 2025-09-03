Više o NINSTO

NINSTO Informacije o cijeni

NINSTO Službena web stranica

NINSTO Tokenomija

NINSTO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nest Institutional Vault Logotip

Nest Institutional Vault Cijena (NINSTO)

Neuvršten

1 NINSTO u USD cijena uživo:

$1.02
$1.02$1.02
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nest Institutional Vault (NINSTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:29:29 (UTC+8)

Nest Institutional Vault (NINSTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.02
$ 1.02$ 1.02
24-satna najniža cijena
$ 1.02
$ 1.02$ 1.02
24-satna najviša cijena

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

+0.03%

+0.03%

Nest Institutional Vault (NINSTO) cijena u stvarnom vremenu je $1.02. Tijekom protekla 24 sata, NINSTOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.02 i najviše cijene $ 1.02, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINSTO je $ 1.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINSTO se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Institutional Vault (NINSTO)

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

--
----

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

5.92M
5.92M 5.92M

5,919,226.586321
5,919,226.586321 5,919,226.586321

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Institutional Vault je $ 6.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINSTO je 5.92M, s ukupnom količinom od 5919226.586321. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.04M.

Nest Institutional Vault (NINSTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nest Institutional Vault u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nest Institutional Vault u USD iznosila je $ +0.0079680360.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nest Institutional Vault u USD iznosila je $ +0.0126089340.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nest Institutional Vault u USD iznosila je $ +0.01851.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +0.0079680360+0.78%
60 dana$ +0.0126089340+1.24%
90 dana$ +0.01851+1.85%

Što je Nest Institutional Vault (NINSTO)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nest Institutional Vault (NINSTO)

Službena web-stranica

Nest Institutional Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nest Institutional Vault (NINSTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nest Institutional Vault (NINSTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nest Institutional Vault.

Provjerite Nest Institutional Vault predviđanje cijene sada!

NINSTO u lokalnim valutama

Nest Institutional Vault (NINSTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nest Institutional Vault (NINSTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NINSTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nest Institutional Vault (NINSTO)

Koliko Nest Institutional Vault (NINSTO) vrijedi danas?
Cijena NINSTO uživo u USD je 1.02 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NINSTO u USD?
Trenutačna cijena NINSTO u USD je $ 1.02. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nest Institutional Vault?
Tržišna kapitalizacija za NINSTO je $ 6.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NINSTO?
Količina u optjecaju za NINSTO je 5.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NINSTO?
NINSTO je postigao ATH cijenu od 1.02 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NINSTO?
NINSTO je vidio ATL cijenu od 1.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NINSTO?
24-satni obujam trgovanja za NINSTO je -- USD.
Hoće li NINSTO još narasti ove godine?
NINSTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NINSTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:29:29 (UTC+8)

Nest Institutional Vault (NINSTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.