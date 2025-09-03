Nest ETF Vault (NETF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24-satna najniža cijena $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 24-satna najviša cijena $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Najviša cijena ikada $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.06% Promjena cijene (7D) +0.06%

Nest ETF Vault (NETF) cijena u stvarnom vremenu je $1.007. Tijekom protekla 24 sata, NETFtrgovalo je između najniže cijene $ 1.007 i najviše cijene $ 1.007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NETF je $ 1.007, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NETF se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest ETF Vault (NETF)

Tržišna kapitalizacija $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K Količina u optjecaju 4.14K 4.14K 4.14K Ukupna količina 4,140.305338 4,140.305338 4,140.305338

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest ETF Vault je $ 4.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NETF je 4.14K, s ukupnom količinom od 4140.305338. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.17K.