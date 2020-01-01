Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nest Elixir Vault (NELIXIR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Informacije At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Službena web stranica: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault Kupi NELIXIR odmah!

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nest Elixir Vault (NELIXIR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 396.89K $ 396.89K $ 396.89K Ukupna količina: $ 383.06K $ 383.06K $ 383.06K Količina u optjecaju: $ 383.06K $ 383.06K $ 383.06K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 396.89K $ 396.89K $ 396.89K Povijesni maksimum: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Povijesni minimum: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Trenutna cijena: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Saznajte više o cijeni Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nest Elixir Vault (NELIXIR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NELIXIR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NELIXIR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NELIXIR tokena, istražite NELIXIR cijenu tokena uživo!

