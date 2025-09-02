Nest Elixir Vault (NELIXIR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24-satna najniža cijena $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24-satna najviša cijena $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Najviša cijena ikada $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Najniža cijena $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.09% Promjena cijene (7D) +0.09%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) cijena u stvarnom vremenu je $1.036. Tijekom protekla 24 sata, NELIXIRtrgovalo je između najniže cijene $ 1.036 i najviše cijene $ 1.036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NELIXIR je $ 1.036, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.018.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NELIXIR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Tržišna kapitalizacija $ 396.74K$ 396.74K $ 396.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 396.74K$ 396.74K $ 396.74K Količina u optjecaju 383.06K 383.06K 383.06K Ukupna količina 383,057.937084 383,057.937084 383,057.937084

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Elixir Vault je $ 396.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NELIXIR je 383.06K, s ukupnom količinom od 383057.937084. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 396.74K.