Nest Elixir Vault Logotip

Nest Elixir Vault Cijena (NELIXIR)

Neuvršten

1 NELIXIR u USD cijena uživo:

$1.036
$1.036$1.036
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nest Elixir Vault (NELIXIR)
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
24-satna najniža cijena
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
24-satna najviša cijena

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

+0.01%

+0.09%

+0.09%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) cijena u stvarnom vremenu je $1.036. Tijekom protekla 24 sata, NELIXIRtrgovalo je između najniže cijene $ 1.036 i najviše cijene $ 1.036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NELIXIR je $ 1.036, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.018.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NELIXIR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Elixir Vault (NELIXIR)

$ 396.74K
$ 396.74K$ 396.74K

--
----

$ 396.74K
$ 396.74K$ 396.74K

383.06K
383.06K 383.06K

383,057.937084
383,057.937084 383,057.937084

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Elixir Vault je $ 396.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NELIXIR je 383.06K, s ukupnom količinom od 383057.937084. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 396.74K.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nest Elixir Vault u USD iznosila je $ +0.000126.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nest Elixir Vault u USD iznosila je $ +0.0051286144.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nest Elixir Vault u USD iznosila je $ +0.0106511160.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nest Elixir Vault u USD iznosila je $ +0.014527.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000126+0.01%
30 dana$ +0.0051286144+0.50%
60 dana$ +0.0106511160+1.03%
90 dana$ +0.014527+1.42%

Što je Nest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Službena web-stranica

Nest Elixir Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nest Elixir Vault (NELIXIR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nest Elixir Vault (NELIXIR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nest Elixir Vault.

Provjerite Nest Elixir Vault predviđanje cijene sada!

NELIXIR u lokalnim valutama

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nest Elixir Vault (NELIXIR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NELIXIR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Koliko Nest Elixir Vault (NELIXIR) vrijedi danas?
Cijena NELIXIR uživo u USD je 1.036 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NELIXIR u USD?
Trenutačna cijena NELIXIR u USD je $ 1.036. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nest Elixir Vault?
Tržišna kapitalizacija za NELIXIR je $ 396.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NELIXIR?
Količina u optjecaju za NELIXIR je 383.06K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NELIXIR?
NELIXIR je postigao ATH cijenu od 1.036 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NELIXIR?
NELIXIR je vidio ATL cijenu od 1.018 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NELIXIR?
24-satni obujam trgovanja za NELIXIR je -- USD.
Hoće li NELIXIR još narasti ove godine?
NELIXIR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NELIXIR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nest Elixir Vault (NELIXIR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

