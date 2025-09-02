Nest Credit Vault (NCREDIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24-satna najniža cijena $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 24-satna najviša cijena $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Najviša cijena ikada $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Najniža cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.09% Promjena cijene (7D) +0.09%

Nest Credit Vault (NCREDIT) cijena u stvarnom vremenu je $1.013. Tijekom protekla 24 sata, NCREDITtrgovalo je između najniže cijene $ 1.013 i najviše cijene $ 1.013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NCREDIT je $ 1.013, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NCREDIT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Credit Vault (NCREDIT)

Tržišna kapitalizacija $ 700.46K$ 700.46K $ 700.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 700.46K$ 700.46K $ 700.46K Količina u optjecaju 691.76K 691.76K 691.76K Ukupna količina 691,760.9244169999 691,760.9244169999 691,760.9244169999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Credit Vault je $ 700.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NCREDIT je 691.76K, s ukupnom količinom od 691760.9244169999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 700.46K.