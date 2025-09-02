Nest Basis Vault (NBASIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.022 24-satna najniža cijena $ 1.022 24-satna najviša cijena $ 1.022 Najviša cijena ikada $ 1.022 Najniža cijena $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +0.11%

Nest Basis Vault (NBASIS) cijena u stvarnom vremenu je $1.022. Tijekom protekla 24 sata, NBASIStrgovalo je između najniže cijene $ 1.022 i najviše cijene $ 1.022, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NBASIS je $ 1.022, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NBASIS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Basis Vault (NBASIS)

Tržišna kapitalizacija $ 30.08M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.08M Količina u optjecaju 29.42M Ukupna količina 29,418,398.429201

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Basis Vault je $ 30.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NBASIS je 29.42M, s ukupnom količinom od 29418398.429201. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.08M.