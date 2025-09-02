Više o NALPHA

NALPHA Informacije o cijeni

NALPHA Službena web stranica

NALPHA Tokenomija

NALPHA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nest Alpha Vault Logotip

Nest Alpha Vault Cijena (NALPHA)

Neuvršten

1 NALPHA u USD cijena uživo:

$1.017
$1.017$1.017
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nest Alpha Vault (NALPHA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:43:27 (UTC+8)

Nest Alpha Vault (NALPHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
24-satna najniža cijena
$ 1.017
$ 1.017$ 1.017
24-satna najviša cijena

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

+0.00%

+0.18%

+0.18%

Nest Alpha Vault (NALPHA) cijena u stvarnom vremenu je $1.017. Tijekom protekla 24 sata, NALPHAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.017 i najviše cijene $ 1.017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NALPHA je $ 1.017, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NALPHA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Alpha Vault (NALPHA)

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

--
----

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

9.09M
9.09M 9.09M

9,093,799.678917
9,093,799.678917 9,093,799.678917

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Alpha Vault je $ 9.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NALPHA je 9.09M, s ukupnom količinom od 9093799.678917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.25M.

Nest Alpha Vault (NALPHA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nest Alpha Vault u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nest Alpha Vault u USD iznosila je $ +0.0072400230.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nest Alpha Vault u USD iznosila je $ +0.0120502296.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nest Alpha Vault u USD iznosila je $ +0.016175.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ +0.0072400230+0.71%
60 dana$ +0.0120502296+1.18%
90 dana$ +0.016175+1.62%

Što je Nest Alpha Vault (NALPHA)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nest Alpha Vault (NALPHA)

Službena web-stranica

Nest Alpha Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nest Alpha Vault (NALPHA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nest Alpha Vault (NALPHA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nest Alpha Vault.

Provjerite Nest Alpha Vault predviđanje cijene sada!

NALPHA u lokalnim valutama

Nest Alpha Vault (NALPHA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nest Alpha Vault (NALPHA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NALPHA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nest Alpha Vault (NALPHA)

Koliko Nest Alpha Vault (NALPHA) vrijedi danas?
Cijena NALPHA uživo u USD je 1.017 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NALPHA u USD?
Trenutačna cijena NALPHA u USD je $ 1.017. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nest Alpha Vault?
Tržišna kapitalizacija za NALPHA je $ 9.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NALPHA?
Količina u optjecaju za NALPHA je 9.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NALPHA?
NALPHA je postigao ATH cijenu od 1.017 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NALPHA?
NALPHA je vidio ATL cijenu od 1.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NALPHA?
24-satni obujam trgovanja za NALPHA je -- USD.
Hoće li NALPHA još narasti ove godine?
NALPHA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NALPHA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:43:27 (UTC+8)

Nest Alpha Vault (NALPHA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.