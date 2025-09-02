Nest Alpha Vault (NALPHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.017 24-satna najniža cijena $ 1.017 24-satna najviša cijena $ 1.017 Najviša cijena ikada $ 1.017 Najniža cijena $ 1.0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.18%

Nest Alpha Vault (NALPHA) cijena u stvarnom vremenu je $1.017. Tijekom protekla 24 sata, NALPHAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.017 i najviše cijene $ 1.017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NALPHA je $ 1.017, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NALPHA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest Alpha Vault (NALPHA)

Tržišna kapitalizacija $ 9.25M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.25M Količina u optjecaju 9.09M Ukupna količina 9,093,799.678917

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest Alpha Vault je $ 9.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NALPHA je 9.09M, s ukupnom količinom od 9093799.678917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.25M.