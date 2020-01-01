Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nest AI by Virtuals (NEST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nest AI by Virtuals (NEST) Informacije Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer. Službena web stranica: https://0xnest.ai/ Kupi NEST odmah!

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nest AI by Virtuals (NEST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 578.97K $ 578.97K $ 578.97K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 578.97K $ 578.97K $ 578.97K Povijesni maksimum: $ 0.0019148 $ 0.0019148 $ 0.0019148 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00057862 $ 0.00057862 $ 0.00057862 Saznajte više o cijeni Nest AI by Virtuals (NEST)

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nest AI by Virtuals (NEST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEST tokena, istražite NEST cijenu tokena uživo!

NEST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEST? Naša NEST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEST predviđanje cijene tokena odmah!

