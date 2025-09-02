Više o NEST

Nest AI by Virtuals Logotip

Nest AI by Virtuals Cijena (NEST)

Neuvršten

1 NEST u USD cijena uživo:

$0.0005758
$0.0005758$0.0005758
-6.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Nest AI by Virtuals (NEST)
Nest AI by Virtuals (NEST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019148
$ 0.0019148$ 0.0019148

$ 0
$ 0$ 0

-0.91%

-6.74%

-18.93%

-18.93%

Nest AI by Virtuals (NEST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEST je $ 0.0019148, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEST se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -6.74% u posljednjih 24 sata i -18.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest AI by Virtuals (NEST)

$ 575.56K
$ 575.56K$ 575.56K

--
----

$ 575.56K
$ 575.56K$ 575.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest AI by Virtuals je $ 575.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEST je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 575.56K.

Nest AI by Virtuals (NEST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nest AI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nest AI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nest AI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nest AI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.74%
30 dana$ 0+0.01%
60 dana$ 0-49.06%
90 dana$ 0--

Što je Nest AI by Virtuals (NEST)

Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nest AI by Virtuals (NEST)

Službena web-stranica

Nest AI by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nest AI by Virtuals (NEST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nest AI by Virtuals (NEST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nest AI by Virtuals.

Provjerite Nest AI by Virtuals predviđanje cijene sada!

NEST u lokalnim valutama

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nest AI by Virtuals (NEST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nest AI by Virtuals (NEST)

Koliko Nest AI by Virtuals (NEST) vrijedi danas?
Cijena NEST uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEST u USD?
Trenutačna cijena NEST u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nest AI by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za NEST je $ 575.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEST?
Količina u optjecaju za NEST je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEST?
NEST je postigao ATH cijenu od 0.0019148 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEST?
NEST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEST?
24-satni obujam trgovanja za NEST je -- USD.
Hoće li NEST još narasti ove godine?
NEST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
