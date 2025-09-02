Nest AI by Virtuals (NEST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0019148$ 0.0019148 $ 0.0019148 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -6.74% Promjena cijene (7D) -18.93% Promjena cijene (7D) -18.93%

Nest AI by Virtuals (NEST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEST je $ 0.0019148, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEST se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -6.74% u posljednjih 24 sata i -18.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nest AI by Virtuals (NEST)

Tržišna kapitalizacija $ 575.56K$ 575.56K $ 575.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 575.56K$ 575.56K $ 575.56K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nest AI by Virtuals je $ 575.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEST je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 575.56K.